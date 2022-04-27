Сильные увечья и следы пыток: родители едва смогли опознать сына, которого застрелили оккупанты на Киевщине

Когда войска роSSийской федерации вошли в населенный пункт, его сдала одна из местных жительниц.

Одного из убитых роSSийскими оккупантами в Киевской области родители смогли узнать только по татуировке. Перед растрелом оккупанты поиздевались над мужчиной: ему сломали руки и ноги, а также натянули на голову пакет. Об этом сообщили журналисты The Guardian.

Погибший пошел служить в тероборону, но когда войска роSSийской федерации вошли в населенный пункт, его сдала одна из местных жительниц. Также женщина указала на других мужчин, которые были защитниками города. Их оккупанты также убили.

Издание пишет, что роSSийские оккупанты схватили его, пытали, сломали ему руки и ноги, и надели на голову полиэтиленовый пакет. Затем они выстрелили ему в голову и бросили тело на обочине дороги.

Его труп оставался там несколько дней, пока его не нашли добровольцы.

Мать убитого рассказала, что смогла опознать сына только по татуировке на плече, ведь его лицо было очень изуродовано.