Жителей просят не выкладывать фото и видео с мест, где произошли взрывы.

Городской голова Полтавы сообщает о взрывах в городе. Об этом Александр Мамай написал в своем телеграм-канале.

"Только что вы слышали взрывы. Уточняем всю информацию. Большая просьба не публиковать фото и видео материалы", - написал Александр Мамай.

Напомним, что в начале апреля роSSийские войска обстреляли Полтаву и Кременчуг. Под обстрелом оказались жилые дома и инфраструктурные объекты.

Также в результате ракетного обстрела Кременчуга в воскресенье, 24 апреля, погиб один человек, семеро пострадали.