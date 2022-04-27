Городской голова Полтавы сообщает о взрывах в городе

Жителей просят не выкладывать фото и видео с мест, где произошли взрывы.

Городской голова Полтавы сообщает о взрывах в городе
Олександр Мамай підчас заяви для ЗМІ
Фото: np.pl.ua

Городской голова Полтавы сообщает о взрывах в городе. Об этом Александр Мамай написал в своем телеграм-канале.

"Только что вы слышали взрывы. Уточняем всю информацию. Большая просьба не публиковать фото и видео материалы", - написал Александр Мамай.

Напомним, что в начале апреля роSSийские войска обстреляли Полтаву и Кременчуг. Под обстрелом оказались жилые дома и инфраструктурные объекты.

Также в результате ракетного обстрела Кременчуга в воскресенье, 24 апреля, погиб один человек, семеро пострадали.



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