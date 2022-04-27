The Hill: Война Путина вызвала острую потребность расширить военно-промышленную базу США
Американской военной промышленности нужно нарастить мощности, чтобы обеспечить не только армию США, но и партнеров, таких как Украина и Тайвань, информирует
Высокопоставленные чиновники Пентагона недавно пригласили лидеров оборонной промышленности США для обсуждения необходимости пополнить запасы оружия, которое отправили Украине из-за роSSийской агрессии. Это, а также все большая угроза со стороны Китая, требуют, чтобы американская военная промышленность планировала производство вооружений, а также их обслуживание.
Но ее возможностей и близко недостаточно для эры, начало которой дала война Владимира Путина, - пишет на страницах
Он пишет, что отправка двух конкретных оборонных систем сильно сократила американские запасы. США отправили Украине 33% своих противотанковых ракет Javelin и 25% противовоздушных ракет Stinger. Пентагон совершенно справедливо сказал, что пора пополнить запасы этих систем, а лучше заменить их новыми и более эффективными моделями. И поскольку конца войны в Украине не видно, можно сделать вывод, что потребность в поставках сохранится или даже возрастет.
Набор систем, которые будут отправлять Украине, тоже со временем, скорее всего, изменится. Уже сейчас украинский президент просит реактивные системы залпового огня, вертолеты и беспилотники. Чтобы эффективно пользоваться этим оружием, украинцам потребуются тренировки и помощь с содержанием. США и/или НАТО необходимо быстро организоваться для выполнения этой миссии. Возможно, будет создано Командование военной помощи, чтобы тренировать и поддерживать украинские силы. Этот шаг также будет способствовать координации операций по пополнению запасов между союзниками. Но сигнал американскому военно-промышленному комплексу должен выходить за пределы пополнения всего того, что было отправлено Украине.