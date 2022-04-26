Героическая оборона Юга и Донбасса: карта боевых действий в Украине на 26 апреля

В Сети появилась актуальная карта боевых действий в Украине по состоянию на вторник, 26 апреля.

Об этом сообщило в Twitter министерство обороны Великобритании, информирует Апостроф .

Бои продолжаются в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях. РоSSийские оккупанты не оставляют попыток окружить украинские войска на Донбассе, а также из последних сил пытаются овладеть Мариуполем.

Неспокойно и на юге Украины - бои идут на Херсонщине, на подступах к Николаеву и Кривому Рогу Днепропетровской области. Кроме того, рашисты развернули наступление на Запорожье и продолжают обстреливать населенные пункты Украины ракетами.

Вооруженные силы Украины и другие подразделения из числа Сил обороны героически отражают атаки оккупантов, а в некоторых местах переходят в наступление.