NYT: За словами Остина об «ослабленной» РоSSии, стоит новая стратегия США

Во время недавнего визита в Украину министр обороны США Ллойд Остин объявил, что американская цель – добиться, чтобы РоSSия «на столько ослабла», чтобы у нее не было больше сил воевать против соседней страны. Таким образом он признал трансформацию войны в Украине в конфликт, который Вашингтон более прямо выступает против Москвы.

Об этом пишет New York Times , напоминая, что в начале роSSийского вторжения президент Джо Байден настаивал, что не хочет превратить эту войну в состязание между США и Россией . Администрация хотела просто помочь демократии защититься от более могущественного соседа.

«Прямая конфронтация между НАТО и Россией – это Третья мировая война, которую мы не должны допустить», – сказал Байден в начале марта после двух недель кровопролития в Украине.

Он пообещал, что американские солдаты не будут участвовать в войне. Также Вашингтон отказался закрывать небо над Украиной, чтобы американские и роSSийские силы не вступали в прямую стычку. Однако, роSSийские военные зверства стали более очевидными, потребности Украины в тяжелом вооружении увеличились, линии стали более размытыми, а риторика теперь острее. В то же время, словом и делом США постепенно пытались сократить возможности роSSийской армии. Они ввели санкции, которые были откровенно нацелены против возможностей Москве производить и разрабатывать новое оружие. Также велась работа над сокращением доходов от продажи роSSийской нефти и газа, питающих роSSийскую военную машину. Хотя на этом фронте есть еще над чем работать.

Несколько чиновников в Белом доме объяснили New York Times, что означали слова Остина о желании США ослабить РоSSию настолько, чтобы она не могла воевать с Украиной. По их словам, за ними стоит желание дать президенту Владимиру Зеленскому «максимальную сильную позицию» на переговорах о прекращении огня в ближайшие месяцы. Но в долгосрочной перспективе описание американской стратегической цели, которое дал Остин, может еще подкрепить убеждение Путина в том, что он действительно ведет войну против Запада, который стремится задушить роSSийскую силу и дестабилизировать его правительство.

«Определяя американскую цель как ослабление роSSийской армии, Остин и другие в администрации Байдена откровенно говорят о будущем, которое они видят. Это будут годы длительного конфликта с Москвой за власть и влияние, которое будет напоминать то, что когда-то президента Джон Кеннеди назвал «длинным сумеречным сражением» Холодной войны», - говорится в статье.

Госсекретарь Энтони Блинкен тоже заявил, что Путин «уже проиграл» во многих битвах за Украину. Это отражает решение администрации Байдена и ближайших союзников более откровенно и оптимистично говорить о возможной украинской победе в течение следующих нескольких месяцев. В разведке США считают, что сейчас Путин убежден, что он побеждает в войне. Западная риторика связана с попытками распространить в РоSSии мнение о том, что роSSийское военное наступление может быть катастрофой для Москвы. И Путин действительно не может продолжать этот конфликт. Но эта стратегия скрывает определенные опасности.

«Риск заключается в том, что деградированная роSSийская военная сила может быстро перерасти в деградированную РоSSию в целом. И Путин использует это для усиления роSSийского национализма», – сказал директор Ditchley Foundation Джеймс Арройо.

Другой риск в том, что Путин может решиться применить химическое оружие или тактический ядерный арсенал, опасаясь, что его обычные силы потерпели поражение. Директор ЦРУ Уильям Барнс не исключает такой сценарий. Однако он считает, что сейчас он маловероятен. Впрочем, в Вашингтоне считают, что Путин, потерпев поражение в войне против Украины, может «демонстративно» взорвать ядерный боеприпас над Черным морем или на необитаемой территории, чтобы отпугнуть Запад.