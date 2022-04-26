Николаев готовится к вторжению и осаде: россия перебрасывает оружие и ресурсы для нападения

Сейчас ситуация контролируема – в городе есть достаточный контингент для обороны.

Городские власти Николаева готовятся к полномасштабному вторжению или осаде города, оборудуют оборонительные сооружения. Об этом в интервью Украинской правде сообщил мэр города Александр Сенкевич.

Он отметил, что россия через Крым перебрасывает оружие и ресурсы, накапливает их в Херсонской области для нападения на Николаев.

"Мы ожидаем нападения или осады города Николаева. Уже сегодня мы готовим вместе с нашими военными оборонительные сооружения. Как в окрестностях города, так и внутри", – сказал Сенкевич.

По его словам, городские власти готовятся к "полномасштабному вторжению", а коммунальные службы сейчас выполняют роль стройбата – строят, заливают, бетонируют.

Сенкевич заверил, что ситуация контролируема – в городе есть достаточный контингент для обороны.

"Кроме того, мы еще вытаскиваем из полей роSSийскую военную технику. Уже вытащили 38 единиц – среди них танки, пушки, машины. Все, что не успевают крестьяне разобрать, мы забираем, ремонтируем и передаем ВСУ", – добавил он.