Министр иностранных дел РоSSии Сергей Лавров вновь пугал ядерной атакой

Лавров также сказал, что принципиальная позиция государств «ядерной пятерки» - недопустимость применения ядерного оружия и что «мы ни в коем случае не должны допустить третьей мировой войны», - цитирует его "Голос Америки" .

В последние годы РоSSия неоднократно демонстрировала готовность применить ядерное оружие для защиты своих интересов. За несколько дней до вторжения в Украину РоSSия провела крупномасштабные маневры своих стратегических ядерных сил.