Министр иностранных дел РоSSии Сергей Лавров вновь пугал ядерной атакой

Риски применения ядерного оружия “весьма существенны”, “опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать”, - заявил глава роSSийского МИД в эфире 1 канала роSSийского ТВ, информирует ZN.ua.

Министр иностранных дел РоSSии Сергей Лавров вновь пугал ядерной атакой
© Russian Foreign Ministry - МИД РоSSии

Лавров также сказал, что принципиальная позиция государств «ядерной пятерки» - недопустимость применения ядерного оружия и что «мы ни в коем случае не должны допустить третьей мировой войны», - цитирует его "Голос Америки".

В последние годы РоSSия неоднократно демонстрировала готовность применить ядерное оружие для защиты своих интересов. За несколько дней до вторжения в Украину РоSSия провела крупномасштабные маневры своих стратегических ядерных сил.


Юлия Мельничук, ZN.ua

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