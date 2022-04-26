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2022-04-26
Министр иностранных дел РоSSии Сергей Лавров вновь пугал ядерной атакой
Риски применения ядерного оружия “весьма существенны”, “опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать”, - заявил глава роSSийского МИД в эфире 1 канала роSSийского ТВ, информирует
© Russian Foreign Ministry - МИД РоSSии
Лавров также сказал, что принципиальная позиция государств «ядерной пятерки» - недопустимость применения ядерного оружия и что «мы ни в коем случае не должны допустить третьей мировой войны», -
В последние годы РоSSия неоднократно демонстрировала готовность применить ядерное оружие для защиты своих интересов. За несколько дней до вторжения в Украину РоSSия провела крупномасштабные маневры своих стратегических ядерных сил.
Юлия Мельничук, ZN.ua