Чтобы РоSSия искала мира, каждый украинец и украинка должны бороться, - Зеленский

"Каждый день борьбы сейчас – это плюс годы и годы мирной жизни после этой войны".

Чтобы РоSSия искала мира, каждый украинец и украинка должны бороться, - Зеленский
Фото: Скріншот відео

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что нет ответа на вопрос, когда будет победа в войне. В то же время он призвал делать каждый день пребывания оккупантов в Украине невыносимым.

«Очевидно, что каждый день – особенно сегодня, когда начался третий месяц нашего сопротивления, – всех в Украине беспокоит вопрос о мире. О том, когда это все кончится. О том, когда и что может оказаться победой для Украины.

На этот вопрос одновременно есть и нет простого ответа. Когда будет победа – ее ощутит каждый. Когда придет мир – его увидит каждый. Но чтобы это произошло – и произошло быстрее – мы должны думать не о том, когда и как это будет. Мы должны думать каждый день о том, как сделать пребывание оккупантов на нашей земле еще невыносимее», - отметил президент.

Он заверил, что Украина всегда был готова к миру – и восемь лет назад, и сейчас.

Но чтобы РоSSия искала мира, каждый украинец и украинка еще должны бороться. Должны защищать свободу. Ибо каждый день борьбы сейчас – это плюс годы и годы мирной жизни после этой войны. После нашей победы», – сказал президент.

Напомним, по словам Владимира Зеленского за два месяца войны РоSSия выпустила по Украине свыше 1100 ракет.

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