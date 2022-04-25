Великобритания отправит Украине бронетехнику с пусковыми установками Starstreak – Бен Уоллес

Украина получит Stormer, стоящий на вооружении армии Соединенного Королевства.

Великобритания отправит Украине бронетехнику с пусковыми установками Starstreak – Бен Уоллес
Stormer

Великобритания пришлет Украине «небольшое количество бронетехники, оснащенное пусковыми установками для зенитных комплексов».

Об этом заявил министр обороны страны Бен Уоллес, выступая в Палате общин, сообщает SkyNews.

По информации главы ОП Андрея Ермака, речь идет о Stormer, оснащенном пусковыми установками для комплексов Starstreak для противовоздушной обороны на небольшом расстоянии.

Напомним, в начале апреля Борис Джонсон объявил, что Великобритания передаст Украине вооружения еще на 100 млн фунтов стерлингов, включая зенитные комплексы Starstreak.

23 апреля президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили новую военную помощь Украине, в частности передачу тяжелого вооружения.



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