Великобритания отправит Украине бронетехнику с пусковыми установками Starstreak – Бен Уоллес
Украина получит Stormer, стоящий на вооружении армии Соединенного Королевства.
Великобритания пришлет Украине «небольшое количество бронетехники, оснащенное пусковыми установками для зенитных комплексов».
Об этом заявил министр обороны страны Бен Уоллес, выступая в Палате общин, сообщает SkyNews.
По информации главы ОП Андрея Ермака, речь идет о Stormer, оснащенном пусковыми установками для комплексов Starstreak для противовоздушной обороны на небольшом расстоянии.
Напомним, в начале апреля Борис Джонсон объявил, что Великобритания передаст Украине вооружения еще на 100 млн фунтов стерлингов, включая зенитные комплексы Starstreak.
23 апреля президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили новую военную помощь Украине, в частности передачу тяжелого вооружения.