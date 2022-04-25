РоSSияне захватили здание Херсонского городского совета, отобрали ключи и сменили охрану

Оккупационные войска вечером 25 апреля зашли в здание Херсонского городского совета. Они сменили там охранников на своих и отняли ключи от здания.

Об этом сообщил херсонский городской голова Игорь Колыхаев в Facebook.

"Сегодня вечером в здание Херсонского горсовета вошли вооруженные, забрали ключи, сменили нашу охрану на свою. Я уехал в 19:45 – флаг Украины над мэрией еще был", – написал он.

Дополнительные детали Колыхаев обещал сообщить позже.

"Суспильне" со ссылкой на информацию от сотрудников мэрии пишет, что нашего флага над зданием уже нет. По словам сотрудника, военные РоSSии вошли в здание в 16:30, всех работников заставили выйти. Объяснений не дали.

Напомним, россияне на 27 апреля готовят в Херсоне псевдореферендум, подобно Донецкой и Луганской областям в 2014 году. Сначала это подставное действо хотели провести в мае.

Враг вошел в Херсон в первый день войны. Херсонцы с начала вхождения в город оккупантов постоянно устраивали мирные митинги. РоSSийские военные их запугивали и даже разгоняли и применяли против них силу.