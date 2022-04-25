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2022-04-25
Оккупант, жена которого предлагала насиловать украинок, попал в плен
РоSSийский военный был взят в плен под Изюмом.
© Фото из соцсетей
РоSSийский военнослужащий Роман Быковский, ставший известным после перехвата СБУ его разговора с женой, попал в плен. Об этом сообщил бывший депутат Госдумы Илья Пономарев в своем
Именно этого солдата во время телефонного разговора жена просила насиловать украинских женщин, а ей об этом не говорить.
"Солдата армии РФ из Крыма, которому звонила по телефону жена и обсуждала, что, насилуя украинок, нужно предохраняться, взяли в плен", - написал Пономарев.
По его словам, Быковский попал в плен вблизи города Изюм Харьковской области.
Таисия Ястремская, ZN.ua