Оккупант, жена которого предлагала насиловать украинок, попал в плен

РоSSийский военный был взят в плен под Изюмом.

Оккупант, жена которого предлагала насиловать украинок, попал в плен
© Фото из соцсетей

РоSSийский военнослужащий Роман Быковский, ставший известным после перехвата СБУ его разговора с женой, попал в плен. Об этом сообщил бывший депутат Госдумы Илья Пономарев в своем Telegram-канале.

Именно этого солдата во время телефонного разговора жена просила насиловать украинских женщин, а ей об этом не говорить.

"Солдата армии РФ из Крыма, которому звонила по телефону жена и обсуждала, что, насилуя украинок, нужно предохраняться, взяли в плен", - написал Пономарев.

По его словам, Быковский попал в плен вблизи города Изюм Харьковской области.


Таисия Ястремская, ZN.ua

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