Около Мариуполя зафиксировали третье массовое захоронение – СМИ

Спутник зафиксировал уже третье место массового захоронения поблизости Мариуполя.

Об этом сообщают «Схемы» (Радио Свобода).

Выкопанные траншеи появились на территории кладбища оккупированного русскими войсками поселка Старый Крым, расположенного в 5 км от города.

Первые выкопанные траншеи на территории Старокрымского кладбища появились 24 марта – уже после того, как поселок был оккупирован роSSийскими военными. На спутниковом снимке Planet можно увидеть, что они 60-70 метров в длину.

На спутниковом снимке от 7 апреля, через две недели, заметны изменения: место захоронения увеличилось. Часть из траншей – закопана.

На спутниковом снимке за 24 апреля были зафиксированы новые траншеи. Протяженность места массового захоронения увеличилась до более чем 200 метров.

Как рассказал городской голова Мариуполя Вадим Бойченко, властям известно о том, что роSSийские военные вывозят тела погибших жителей Мариуполя на территорию Старокрымского кладбища, где хоронят их в местах массового захоронения.

“Нам известно об этих братских могилах, потому что эти фашисты – и у меня нет других слов – привлекают для захоронения местное население за еду. Они нам и сообщили, что нужно "трудочас" наработать, чтобы тебе дали еду, воду ... Сейчас в Мариуполе недостаточно гуманитарки, которую они завозят, поэтому люди вынуждены это делать", - рассказал Бойченко.

Поселок Старый Крым находится под оккупацией войск РФ с 10 марта.

Напомним, в поселке Мангуш могли захоронить от 3 до 9 тысяч мариупольцев.

Огромную братскую могилу обнаружили в поселке Виноградное на окраине Мариуполя. Здесь может быть захоронено не меньше 1000 убитых рашистами мариупольцев.