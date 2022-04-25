Около Мариуполя зафиксировали третье массовое захоронение – СМИ
Согласно последним данным, его протяженность составляет до 200 метров.
Спутник зафиксировал уже третье место массового захоронения поблизости Мариуполя.
Об этом сообщают «Схемы» (Радио Свобода).
Выкопанные траншеи появились на территории кладбища оккупированного русскими войсками поселка Старый Крым, расположенного в 5 км от города.
Первые выкопанные траншеи на территории Старокрымского кладбища появились 24 марта – уже после того, как поселок был оккупирован роSSийскими военными. На спутниковом снимке Planet можно увидеть, что они 60-70 метров в длину.
На спутниковом снимке от 7 апреля, через две недели, заметны изменения: место захоронения увеличилось. Часть из траншей – закопана.
На спутниковом снимке за 24 апреля были зафиксированы новые траншеи. Протяженность места массового захоронения увеличилась до более чем 200 метров.
Как рассказал городской голова Мариуполя Вадим Бойченко, властям известно о том, что роSSийские военные вывозят тела погибших жителей Мариуполя на территорию Старокрымского кладбища, где хоронят их в местах массового захоронения.
“Нам известно об этих братских могилах, потому что эти фашисты – и у меня нет других слов – привлекают для захоронения местное население за еду. Они нам и сообщили, что нужно "трудочас" наработать, чтобы тебе дали еду, воду ... Сейчас в Мариуполе недостаточно гуманитарки, которую они завозят, поэтому люди вынуждены это делать", - рассказал Бойченко.
Поселок Старый Крым находится под оккупацией войск РФ с 10 марта.
Напомним, в поселке Мангуш могли захоронить от 3 до 9 тысяч мариупольцев.
Огромную братскую могилу обнаружили в поселке Виноградное на окраине Мариуполя. Здесь может быть захоронено не меньше 1000 убитых рашистами мариупольцев.