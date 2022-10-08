У жовтні Землю накриють ще дві магнітні бурі: названі дати

Наприкінці жовтня нашу планету накриють ще дві магнітні бурі, через що може виникнути головний біль та погане самопочуття загалом.

Про це повідомляє телеканал "Вікна".

В жовтні передбачається три слабкі магнітні бурі. Одна з них вже пройшла 1 числа. Ще дві відбудуться 29 та 30 жовтня. Бурі будуть слабкими, але варто у ці дні попіклуватися про самопочуття та свій емоційний стан.

Фото: vikna.tv


Катерина Глянько, Апостроф





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