Жовтень у Києві буде не лише з дощами: у які дні пригріє сонце

У жовтні в Києві очікуються погодні гойдалки - від дощів з грозами до сонячних днів з температурою повітря до +20 градусів, інформує Апостроф .

Про це свідчать дані тематичного порталу Wismeteo.

За прогнозами синоптиків, у Києві у жовтні буде кілька дощових періодів. Опади експерти прогнозують з 1 по 5 жовтня, а також в поодинокі дні у середині та наприкінці місяця.

Разом з цим, у жовтні жителі Києва зможуть насолодитися справжнім "бабиним літом". Наприклад, з 6 до 10 жовтня середня температура повітря становитиме від +14 до 20 градусів.

Ще один теплий відрізок синоптики прогнозують із 13 по 18 жовтня - стовпчики термометрів вдень покажуть до +15...+18 градусів. Останні відносно сонячні дні, згідно з даними Wismeteo, слід очікувати наприкінці місяця – з 23 по 26 жовтня. У вказані дні, за прогнозами синоптиків, удень повітря прогріється до +15 градусів.

Водночас, як попереджають фахівці, в останню декаду жовтня температура вночі у Києві становитиме від +2 до +5 градусів.