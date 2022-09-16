На заході сумний дощ, на півдні - спекотне сонце: якою буде погода у п'ятницю

В Україні у п'ятницю, 16 вересня, погода буде неоднорідною: місцями по-літньому спекотною, до +28 градусів, і по-осінньому дощовою, інформує Апостроф.

Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Згідно з прогнозом синоптиків, у п'ятницю дощу не буде тільки у південних областях. Тоді як сильні дощі із грозами очікуються на Харківщині, Луганщині, Донеччині. На решті території протягом дня буде похмуро, йтиме невеликий дощ.

У нічний час доби температура становитиме +12..+18, вдень +17..+24°C. На півдні температура повітря підвищиться вдень до +26...+28 градусів. Найхолодніше буде на заході та півночі +17...+19.

У Києві 16 вересня очікується тепла та хмарна погода. Можливий дощ. Температура повітря протягом дня підвищиться до +18...+20 градусів. Вночі не опуститься нижче +12°C.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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