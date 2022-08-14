Температура в Україні впаде до +15: мапа погоди на найближчі дні

Новий робочий тиждень більшості областей України принесе нестійку та дощову погоду. Водночас, українці зможуть трохи відпочити від виснажливої спеки, інформує Апостроф .

Про це свідчать прогнози сайту Укргідрометцентру.

У понеділок, 15 листопада, короткочасні дощі з грозами очікуються у південно-західних та західних областях України, Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях. Водночас температура повітря й надалі буде спекотною, до 37 градусів плюс. Найспекотніше на східних територіях.

У вівторок, 16 серпня, дощова погода охопить усю територію України. Температура повітря вночі становитиме +15…+20 °С на Правобережжі України та +20…+25 °С на Лівобережжі. Вдень повітря прогріється до +23...+28°С, у південній частині, на північному сході та сході +28...+33°С.

17 серпня грози будуть у всіх областях, окрім Ужгорода. Найспекотніше, як і раніше, буде на Сході і в південних регіонах. Середня денна температура - +28 ... +35 °С.

18 серпня вночі без істотних опадів, удень у північних, центральних та східних областях пройдуть дощі з грозами, подекуди сильні зливи. Нічна температура повітря у західних регіонах впаде до +15-17 С.