Температура в Україні впаде до +15: мапа погоди на найближчі дні

Новий робочий тиждень більшості областей України принесе нестійку та дощову погоду. Водночас, українці зможуть трохи відпочити від виснажливої спеки, інформує Апостроф.

Про це свідчать прогнози сайту Укргідрометцентру.

У понеділок, 15 листопада, короткочасні дощі з грозами очікуються у південно-західних та західних областях України, Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях. Водночас температура повітря й надалі буде спекотною, до 37 градусів плюс. Найспекотніше на східних територіях.

У вівторок, 16 серпня, дощова погода охопить усю територію України. Температура повітря вночі становитиме +15…+20 °С на Правобережжі України та +20…+25 °С на Лівобережжі. Вдень повітря прогріється до +23...+28°С, у південній частині, на північному сході та сході +28...+33°С.

17 серпня грози будуть у всіх областях, окрім Ужгорода. Найспекотніше, як і раніше, буде на Сході і в південних регіонах. Середня денна температура - +28 ... +35 °С.

18 серпня вночі без істотних опадів, удень у північних, центральних та східних областях пройдуть дощі з грозами, подекуди сильні зливи. Нічна температура повітря у західних регіонах впаде до +15-17 С.


Інна Погрібна, Апостроф





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