Одну половину України заллють дощі, іншу – висушить сонце: якою буде погода у вівторок

Тиждень, що почався, приніс в Україну контрастну погоду - у вівторок, 9 серпня, дощі з грозами пройдуть на півночі, південному заході і в центрі країни. На решті території буде без опадів, місцями стовпчики термометрів піднімуться до +35 градусів.

Про це йдеться у матеріалі "Апострофа" про погоду на тиждень, інформує Апостроф.

Так, 9 серпня у південних та східних областях вночі очікується від 17 до 20 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +32 до +35 градусів.

У центрі в нічний час доби синоптики прогнозують від 16 до 18 градусів вище за нуль, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть від 30 до 32 градусів тепла.

Відносна прохолода збережеться у північних та західних регіонах країни. Вночі тут від +13 до +16, а вдень прогнозується від 21 до 25 градусів тепла.


Олена Руденко, Апостроф





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