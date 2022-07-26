В Україну повертається спека

В деяких регіонах вона чергуватиметься із дощами.

В Україну повертається спека
© gismeteo.ua

Спека повернеться до західних областей України у вівторок, 26 липня, а також накриє південь України, натомість на сході буде доволі комфортно - +22+26 градусів вдень, повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

На заході України очікується протягом дня +29+32 градуси. Найспекотніше буде на Закарпатті, де прогнозують +32+35 градусів.

Спекотно також буде сьогодні на Одещині та Миколаївщині, де повітря прогріється до +29+32 градусів.

Водночас у більшості областей України переважатиме комфортна літня температура повітря на рівні +25+29 градусів, а в Харківській та Сумській областях температура складатиме +22+26 градусів.

Також Україну накриють сьогодні дощі з грозами, які пройдуть у вівторок у східній частині України та на Полтавщині, а до вечора накриють західну частину країни.

«У Києві 26-го липня синоптична ситуація - майже ідеальна. Світитиме сонце, опадів не буде, вітер північного напрямку невеликий або помірний, максимально прогріється повітря до +26, +27 градусів», - додала Діденко.

Загалом впродовж тижня спека переважатиме у південній частині країни. У південній частині, більшості західних, Вінницькій та Житомирській областях Укргідрометеоцентр попереджає про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
Над Атлантикою у хмарах помітили моторошне червоне сяйво: фото та відео з літакаНад Атлантикою у хмарах помітили моторошне червоне сяйво: фото та відео з літака
Спека в Україні спаде: якою буде погода у понеділокСпека в Україні спаде: якою буде погода у понеділок
"Пекло" в Україні затягнеться - у вересні вдарить 41-градусна спека: карта погоди"Пекло" в Україні затягнеться - у вересні вдарить 41-градусна спека: карта погоди
В Україну увірветься "пекло" до 38 градусів: яким областям приготуватисяВ Україну увірветься "пекло" до 38 градусів: яким областям приготуватися
До +39 градусів та мінімум опадів: у суботу в Україні очікується максимальне "пекло" - картаДо +39 градусів та мінімум опадів: у суботу в Україні очікується максимальне "пекло" - карта
Блок рекламы


Похожие новости
Дощі відступлять і вдарить спека: синоптик дав прогноз до початку серпняДощі відступлять і вдарить спека: синоптик дав прогноз до початку серпня
Спека в Україні спаде: якою буде погода у понеділокСпека в Україні спаде: якою буде погода у понеділок
Спека до +33 та багато дощів: прогноз погоди у Києві до кінця літаСпека до +33 та багато дощів: прогноз погоди у Києві до кінця літа
У Києві спека зміниться зливою з грозою: погодинний прогноз погодиУ Києві спека зміниться зливою з грозою: погодинний прогноз погоди
"Пекло" в Україні затягнеться - у вересні вдарить 41-градусна спека: карта погоди"Пекло" в Україні затягнеться - у вересні вдарить 41-градусна спека: карта погоди
Спека 30+ повертається, але з сюрпризом: яка погода буде в Україні у вихідніСпека 30+ повертається, але з сюрпризом: яка погода буде в Україні у вихідні
В Україну увірветься "пекло" до 38 градусів: яким областям приготуватисяВ Україну увірветься "пекло" до 38 градусів: яким областям приготуватися
У найближчі 40 років спека тільки посилюватиметься – ВМОУ найближчі 40 років спека тільки посилюватиметься – ВМО
Україну накриє спека до +40 градусів: коли і де очікується "пекло"Україну накриє спека до +40 градусів: коли і де очікується "пекло"
"Температурний апокаліпсис": Європу накрила аномальна спека"Температурний апокаліпсис": Європу накрила аномальна спека
Последние новости
Подгружаем последние новости