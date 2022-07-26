В Україну повертається спека

Спека повернеться до західних областей України у вівторок, 26 липня, а також накриє південь України, натомість на сході буде доволі комфортно - +22+26 градусів вдень, повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

На заході України очікується протягом дня +29+32 градуси. Найспекотніше буде на Закарпатті, де прогнозують +32+35 градусів.

Спекотно також буде сьогодні на Одещині та Миколаївщині, де повітря прогріється до +29+32 градусів.

Водночас у більшості областей України переважатиме комфортна літня температура повітря на рівні +25+29 градусів, а в Харківській та Сумській областях температура складатиме +22+26 градусів.

Також Україну накриють сьогодні дощі з грозами, які пройдуть у вівторок у східній частині України та на Полтавщині, а до вечора накриють західну частину країни.

«У Києві 26-го липня синоптична ситуація - майже ідеальна. Світитиме сонце, опадів не буде, вітер північного напрямку невеликий або помірний, максимально прогріється повітря до +26, +27 градусів», - додала Діденко.