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2022-07-24
Негода насувається на Одесу та область: коли чекати на грозу з сюрпризами
Гідрометцентр Чорного та Азовського морів попереджає про небезпечні метеорологічні явища І рівня (жовтого) небезпеки.
Так, вночі 25 липня по Одесі та Одеській області очікується гроза.
В понеділок, 24 липня до 21:00 25 липня по м. Одесі очікується мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, гроза, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 19-21°С, вдень 29-31°С. Температура морської води 19-20°С.
Алексей Ионов, politeka.net