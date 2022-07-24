Негода насувається на Одесу та область: коли чекати на грозу з сюрпризами

Гідрометцентр Чорного та Азовського морів попереджає про небезпечні метеорологічні явища І рівня (жовтого) небезпеки.

Так, вночі 25 липня по Одесі та Одеській області очікується гроза.

В понеділок, 24 липня до 21:00 25 липня по м. Одесі очікується мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, гроза, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 19-21°С, вдень 29-31°С. Температура морської води 19-20°С.