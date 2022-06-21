Штормова погода із дощами: синоптик дала прогноз на перший день астрономічного літа

У середу, 22 червня, в перший день астрономічного літа, по всій Україні буде комфортна температура повітря та дощі з сильним вітром, інформує Апостроф.

Прогноз погоди опублікувала на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталія Діденко.

Температура протягом дня становитиме +20...+26 градусів, місцями на півночі та в центральних областях +17...+22 градуси. Вітер очікується північно-західний, 5-12 метрів за секунду, можливі сильніші пориви.

Опади розподіляться нерівномірно. Здебільшого дощі з грозами пройдуть у центральних та північних регіонах. На Заході дощі торкнуться лише Рівненської та Волинської областей. Пізно увечері дощі очікуються у низці районів Запорізької, Херсонської області та Криму.

В більшості західних областей, сходу і півдня буде суха погода.

У Києві 22 червня очікується дощ із грозою, зниження температури повітря до +20 градусів, поривчастий північно-західний вітер.

Синоптик зазначила, що найближчими днями сильна спека в Україні малоймовірна. Очікується комфортна температура повітря.


Сергій Прилуцький, Апостроф





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