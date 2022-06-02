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2022-06-02
Грозы отступят, но не везде: какой будет погода в Украине перед выходными
В пятницу, 3 июня, грозы в Украине прекратятся, но не везде. В некоторых регионах будут сверкать молнии и греметь гром.
Об этом свидетельствуют данные погодного радара VentuSky, информирует
На карте видно, что ночью грозы ожидаются в Киевской и Черкасской областях нашей страны.
Ближе к полудню синоптики обещают грозовые дожди в Полтавской, Сумской и Харьковской областях.
А вечером грозовая активность сместится на территорию РоSSийской Федерации.
Маргарита Лепс, Апостроф