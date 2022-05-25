Одесчину ждет ухудшение погоды: синоптики сделали предупреждение
В городе Одесса и в Одесской области ожидается ухудшение погодных условий.
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Как говорится, 26 мая по всей территории Одесского региона ожидаются дожди и порывы ветра 15-25 м/с.
Командующий ВМС ВС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа дал первое с начала полномасштабной войны небольшое интервью.
"За эти месяцы войны мы имели успех на море. В настоящее время корабли рф не совершают демонстрационных действий у наших берегов и портов. Правда, они до сих пор находятся в соответствующих районах огневого поражения, несут наблюдение и контроль нашего судоходства. Но в целом мы смогли сделать так, чтобы противник не смог постоянно находиться у наших берегов. Они не осуществляют обстрелов из артиллерии корабельных калибров, потому что находятся на больших расстояниях", — сообщил командующий ВМС.