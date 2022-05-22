В конце мая в Украине припечет: когда и где будет сильная жара

30 и 31 мая в большинство областей Украины придет настоящая жара - в некоторых регионах термометры покажут до 33 градусов, информирует Апостроф .

Об этом свидетельствуют данные погодного радара Ventusky.

Так, в понедельник, 30 мая на востоке, юге, в том числе и в Крыму, и частично севере страны температура воздуха будет колебаться от 25 до 33 градусов. В тол же время, в центре и на западе Украины термометры будут показывать от 10 до 20 градусов.

Жарче всего будет: в Крыму - до +33 градусов, Кривом Роге - +29, Днепре - +30, Харькове - +27, Николаеве - +26.

Во вторник, 31 мая, на западе страны немного потеплеет, а на востоке и юге, все так же, будет царить жара - от 26 до 30 градусов.