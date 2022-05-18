Синоптики предупредили об опасности, заморозки ворвутся в Украину: какие области в зоне риска
Ночью 19 мая в некоторых областях Украины ожидаются заморозки.
Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
"Ночью 19 мая в западных (кроме Закарпатья), Житомирской, Винницкой областях на поверхности почвы заморозки 0-3°", - говорится в предупреждении.
Как отмечается, 18-20 мая I уровень опасности объявлен в таких областях: Волынская, Ровенская, Львовская, Тернопольская, Хмельницкая, Ивано-Франковская, Черновицкая, Житомирская, Винницкая.
Ранее в КГГА предупреждали, что, по данным Укргидрометцентра, в Киеве до 18 мая сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Вблизи села Страхолесье Вышгородского района возникло возгорание лесной подстилки. Площадь пожара сейчас устанавливается. Тушение осложняется изменением порыва ветра.
На месте работают подразделения ГСЧС Украины. Во время пожара пожарные спасли местную жительницу села Страхолесье.