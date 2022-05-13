Лето привычным не будет: синоптики рассказали, какой погода будет в июне

Несмотря на существенное потепление в Украине, вскоре начнется сезон дождей, который также будет продолжаться и на протяжении июня, информирует Апостроф .

Об этом свидетельствуют данные Gismeteo.

Так, уже в четверг, 12 мая, когда температура воздуха будет совсем летней, во многих областях Украины пройдут дожди. На текущей неделе сухой день на всей территории страны стоит ждать лишь в воскресенье, 15 мая.

До конца недели температура воздуха на востоке страны составит около 24 градусов, тогда как в остальных регионах можно ожидать до 27 градусов. Однако долго наслаждаться теплом не придется – уже к выходным столбики термометров опустятся до 20-24 градусов.

Приблизительно такая погода будет держаться до конца мая и на протяжении июня – солнечных дней будет немного, а вот дожди, иногда с грозами будут сопровождать украинцев практически каждый день. При этом, подобное будет наблюдаться практически на всей территории Украины.