Синоптики предупреждают о сильных шквалах и грозах
На севере и на Западе Украины прогнозируют шторм.
Гидрометцентр Украины предупреждает об опасности штормов и гроз на севере и западе Украины в четверг, 12 мая. По
Как
"В зоне атмосферного фронта, который принесет дожди, будут наблюдаться достаточно значительные температурные контрасты, поэтому вероятность гроз высока", - отметила она.
В то же время в восточных областях, центральных и южной части Украины дожди маловероятны.
В Киеве 12 мая ожидается ветреная жаркая погода. В течение дня вероятно до +26+28 градусов. Юго-западный ветер будет достигать сильных порывов до 25 метров в секунду.
«Такой высокий скачок в лето будет кратковременным и уже с пятницы температура воздуха начнет постепенно снижаться до умеренных значений», - отметила Диденко.