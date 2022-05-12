Синоптики предупреждают о сильных шквалах и грозах

На севере и на Западе Украины прогнозируют шторм.

Гидрометцентр Украины предупреждает об опасности штормов и гроз на севере и западе Украины в четверг, 12 мая. По прогнозу синоптиков по всей стране кроме Закарпатья, Львовщины и Ивано-Франковщины, также будет наблюдаться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как отмечает синоптик Наталья Диденко, ночью и утром в Украине 12 мая будет преобладать сухая погода, однако днем появятся грозовые дожди в западных областях и к вечеру четверга осадки распространятся на весь Запад и Север страны.

"В зоне атмосферного фронта, который принесет дожди, будут наблюдаться достаточно значительные температурные контрасты, поэтому вероятность гроз высока", - отметила она.

В то же время в восточных областях, центральных и южной части Украины дожди маловероятны.

В Киеве 12 мая ожидается ветреная жаркая погода. В течение дня вероятно до +26+28 градусов. Юго-западный ветер будет достигать сильных порывов до 25 метров в секунду.

«Такой высокий скачок в лето будет кратковременным и уже с пятницы температура воздуха начнет постепенно снижаться до умеренных значений», - отметила Диденко.


Ирина Знась, ZN.ua

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