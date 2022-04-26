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2022-04-26
Снег в начале мая заказывали? Украинцам рассказали, где ждать "зимнего" сюрприза
По предварительному прогнозу, 8 мая погода преподнесет украинцам сюрприз в виде снегопада, который пройдет в Карпатах, информирует
Об этом свидетельствуют данные погодного радара VentuSky.
Дожди в этот день ожидаются в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.
Как сообщил синоптик Игорь Кибальчич, на этой рабочей неделе ожидаются колебания температуры воздуха, а в некоторые дни возможны даже заморозки. Также метеоролог пообещал осадки в виде дождя.
Маргарита Лепс, Апостроф