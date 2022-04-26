Снег в начале мая заказывали? Украинцам рассказали, где ждать "зимнего" сюрприза

По предварительному прогнозу, 8 мая погода преподнесет украинцам сюрприз в виде снегопада, который пройдет в Карпатах, информирует Апостроф.

Об этом свидетельствуют данные погодного радара VentuSky.

Дожди в этот день ожидаются в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

Как сообщил синоптик Игорь Кибальчич, на этой рабочей неделе ожидаются колебания температуры воздуха, а в некоторые дни возможны даже заморозки. Также метеоролог пообещал осадки в виде дождя.


Маргарита Лепс, Апостроф

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