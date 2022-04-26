Украину накроют жара до +28 и проливные дожди: подробный прогноз до начала июня

В мае и начале июня температура воздуха во многих городах Украины будет практически летней, однако часто придется мирится с осадками, информирует Апостроф.

Об этом говорится на новостном сайте про погоду Gismeteo.

Так, на юге Украины, в частности в Херсоне и Одессе, температура воздуха будет колебаться от 9 до 28 градусов. Наиболее холодными и дождливыми в Херсоне будут 7-9, 14, 15 и 29 мая. В Одессе холодно будет 6-9 мая - столбики термометров покажут температуру от 9 до 14 градусов, кроме того, прогнозируются дожди. Далее, до конца месяца будет тепло и солнечно, но иногда все же могут быть осадки.

Центр страны, а именно Винница, отличится относительно теплой и солнечной, но дождливой погодой - в этом городе на протяжении мая и в начале июня практически каждый день будет идти дождь. Температура воздуха будет скакать от 12 до 25 градусов.

На западе Украины, во Львове, с 12 по 22 мая будет солнечно и тепло - около 19-22 градусов, периодически могут выпадать осадки. В остальные дни погода не сильно порадует - столбики термометра будут опускаться до 7 градусов и прогнозируются дожди.

На востоке страны, а именно в Харькове и Днепре, будет теплее всего в указанный период - температура воздуха прогреется до 28 градусов, дни прогнозируются солнечные, а дождя практически не будет.

В Киеве и Чернигове ожидаются затяжные дожди на протяжении 7-9 мая, температура воздуха в эти дни будет колебаться от 4 до 15 градусов. В остальные дни значительно потеплеет - иногда до 28 градусов, но осадки все же, периодически будут выпадать.


Мария Швец, Апостроф

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