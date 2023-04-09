Київстар оновив плату за послуги: стало відомо, за що доведеться доплатити

У квітні оператор мобільного зв'язку Київстар розпочав надавати ще одну корисну послугу для своїх клієнтів. Опція отримала назву “Світ чекає". Вона буде доступна клієнтам, що користуються контрактом, підпискою або бізнес-клієнтам. А отже, плата за послуги деяким абонентам буде збільшена.

Про нову послугу від Київстар пише видання hvylya із посиланням на прес-службу компанії.

Отже, нововведенням зможе скористатись будь який з клієнтів, якому доводиться телефонувати за кордон. В існуючих тарифах передбачена певна кількість країн, в які можна здійснювати дзвінки. Саме послуга “Світ чекає” дає змогу розширити цей список у своєму тарифі. Після підключення опції під час дзвінків на номери обраних країн діятимуть хвилини, надані для закордонного зв'язку.

При використанні послуги клієнту не доведеться нервувати через вартість хвилин, адже вона вже буде закладена у тарифі. Кількість країн, які входитимуть у тариф, абонент має змогу обирати самостійно. Вартуватиме така послуга від 50 до 150 грн залежно від обраної країни, а оплата зніматиметься один раз на 4 тижні. Користувач має можливість за потреби відмовитись від опції у будь який момент.

Вартість послуги становить:

Болгарія — 150 грн/4 тижні

Греція — 75 грн/4 тижні

Ізраїль — 75 грн/4 тижні

Іспанія — 75 грн/4 тижні

Канада — 50 грн/4 тижні

Литва — 75 грн/4 тижні

Молдова — 150 грн/4 тижні

Норвегія — 50 грн/4 тижні

Португалія — 75 грн/4 тижні

Румунія — 75 грн/4 тижні

Словаччина — 75 грн/4 тижні

США — 50 грн/4 тижні

Угорщина — 75 грн/4 тижні

Узбекистан — 150 грн/4 тижні

Франція — 100 грн/4 тижні

Швейцарія — 100 грн/4 тижні

Активувати опцію “Світ чекає” можна кількома шляхами. Перш за все, таку змогу надає голосове меню, яке активується за номером 222. Іншим варіантом є запит *220#. Після здійснення такого запиту клієнту надійдуть підказки щодо подальших дій. Керувати послугою можна також і в особистому кабінеті Мій Київстар. Зрештою підключити опцію допоможуть і в будь-якому магазині Київстар.

Нагадаємо, трійка основних мобільних операторів, які функціонують в Україні, оприлюднила недорогі тарифи, що поєднують у собі прийнятну ціну та доволі ємний пакет послуг. Ці тарифи підійдуть для людей, які не готові платити за зв'язок великі гроші, проте хочуть завжди залишатися на зв'язку. Зокрема, вони будуть зручними для пенсіонерів.