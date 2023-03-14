Київстар відключить SIM-картки деяких абонентів з 20 березня

Київстар готує нововведення для своїх абонентів з 20 березня. Мобільний оператор скасує популярну послугу в низці тарифів. Українці більше не зможуть користуватися двома SIM-картами на двох пристроях безкоштовно.

Так, Київстар вирішив відключити додаткові SIM-картки абонентів, дозволивши їм користуватися послугами лише з однієї картки. Щоб далі продовжувати використовувати дві SIM-карти, наприклад для планшету і смартфону, абонентам доведеться додатково за це сплачувати. Також користування другою SIM можна обрати як Суперсилу.

Раніше було можливо лише користуватись інтернетом з додаткової SIM-карти, але зараз абоненти матимуть можливість навіть здійснювати дзвінки. Тобто у всьому є переваги.

Послуги "SIM для планшета" або "SIM для другого телефона" у багатьох актуальних тарифах Київстар можна підключити безоплатно, у якості Суперсили. Наприклад, у тарифах LOVE UA На максимум, LOVE UA Контракт, ВАШ Безлім та у безлічі інших.

Стало відомо, що з 20 березня послуга стане недоступною в таких тарифах: SIM для пристроїв, Smart SIM, Київстар Домашній 4G, Роутер 4G.

Якщо клієнти із цими тарифами користувалися послугами "SIM для планшета" або "SIM для другого телефона", то вони в них припинять діяти автоматично, а за вже оплачений, але не наданий сервіс абоненти отримають компенсацію протягом 10 днів із моменту введення змін.

Раніше повідомлялося, що Київстар закликає клієнтів переходити на контракт, щоб не втратити свій номер мобільного.