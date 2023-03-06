Київстар закликає абонентів переходити на контракт

Українці ризикують втратити свій номер мобільного. Ним із легкістю можуть заволодіти шахраї. Водночас, разом із номером мобільного, вони можуть отримати контроль над банківськими рахунками та усіма онлайн-сервісами, якими користується власник мобільного номеру. Аби цього не сталося, Київстар радить своїм клієнтам переходити на контракт.

До яких хитрощів вдаються шахраї, аби заволодіти номером мобільного, та як убезпечити свій номер і свої гроші від викрадення, Київстар розповів на своїй сторінці у Facebook.

Номер мобільного – нині надзвичайно важлива річ. Адже в переважної більшості користувачів мобільних телефонів до цього номеру "прив'язані" банківські рахунки, електронна пошта, а також особисті акаунти у соцмережах та інші онлайн-сервіси.

Таким чином, заволодівши номером мобільного, аферисти отримують доступ не лише до фінансових рахунків, але й до приватного життя людини, яке вона не хотіла би робити загальним надбанням.

Як шахраї можуть заволодіти вашим номером телефону?

Один із популярних способів – телефонні дзвінки на ваш номер із різних номерів. При цьому під час дзвінка аферисти або мовчать, або відразу скидають дзвінок. Заінтригований власник номеру телефонує на номери, звідки надійшли дзвінки. Таким чином ви створюєте для аферистів "історію дзвінків" на своєму мобільному номері.

Звернувшись із цією історією в службу підтримки Київстар, вони з легкістю можуть заблокувати ваш номер і отримати дублікат вашої SIM-карти, а отже й повну владу над всією інформацією, яку містить ваш смартфон. Щоби цього не сталося, ніколи не телефонуйте на незнайомі номери, з яких вам надходили дзвінки.

"Не допомагайте шахраям — не телефонуйте на невідомі номери, якщо зв’язок обірвався… Процедури операторів захищають абонентів від шахрайських дій, але шахраї навчились "виманювати" необхідну інформацію в людей, користуючись їхньою довірою", - пишуть у Київстар.

Для того, щоб не втратити свій номер мобільного і зберегти контроль над усіма онлайн-сервісами, якими ви користуєтесь, треба дотримуватись певних правил кібербезпеки.

Київстар, зокрема, дав свої рекомендації

Мобільний оператор радить своїм клієнтам переходити на контракт. Контрактному клієнту, щоб замінити SIM-карту на нову, або заблокувати її, доведеться обов'язково пред'являти свій паспорт. А отже, це не дасть аферистам змоги заволодіти вашою "сімкою".

Київстар також радить своїм клієнтам встановити складні паролі на входи до інтернет-банкінгу, а також до своїх акаунтів у соцмережах та електронної пошти. Крім того, клієнтам радять періодично оновлювати паролі і в жодному разі не застосовувати один пароль "на всі випадки життя".

За найменшої підозри на шахрайство Київстар радить своїм клієнтам звертатись у поліцію, а також подати відповідну заяву телеком-оператору на номер 466.

Звісно, шахраї не стоять на місці. А тому ніхто не може у сьогоднішньому світі гарантувати користувачу мобільного номеру абсолютного захисту його онлайн-сервісів. Однак звести ризик до мінімуму цілком можливо.

Нагадаємо, Київстар запустив новий тариф для користувачів домашнього інтернету. Він називається "Інтернет про запас" і коштує 150 гривень на місяць.