Vodafone розповів про найдешевші тарифи для абонентів

Vodafone підвищив вартість деяких своїх тарифів, чим його абоненти досить обурені. Проте мобільний оператор Vodafone нагадав про існування бюджетних тарифів, які також доступні для українців, і їх можна підключити у будь-який час.

Зокрема, на Facebook-сторінці мобільного оператора Vodafone абоненти поцікавилися, чи можна підключити тарифи, які дешевше 165 грн, на що оператор відповів, що можна.

Це, наприклад, контрактний тариф Vodafone Red Turbo, який коштує всього 125 гривень на місяць. При цьому для нових абонентів діє акція, в рамках якої за перші 6 місяців користування тариф буде коштувати всього 100 грн/міс. Абонентам надається безлімітний інтернет та 1000 хвилин на всі номери.

Є також тариф Vodafone Red Start за 135 грн на місяць. У пакет послуг входять 30 ГБ інтернету, безліміт на дзвінки в мережі та 1,5 грн/хв., на дзвінки інших операторів та 3 грн/хв., на дзвінки за кордон.

Також в мережі супермаркеті "Сільпо" абоненти Vodafone можуть придбати пакет Yezzz, базова вартість якого становить 60 гривень. У цю вартість входить плата за дзвінки у роумінгу: вхідні дзвінки, вихідні дзвінки в Україну, дзвінки на місцеві номери в країні перебування (за першу секунду розмови). Усі додаткові послуги, в тому числі інтернет, потрібно підключати за додаткову плату.

Для активації стартового пакета необхідно зателефонувати на безкоштовний номер 205, маючи на рахунку від 60 грн. Підключення умов тарифу відбувається протягом 24 годин після першого поповнення. Замовити додаткові 4 гігабайти інтернету можна за номером *101*87# всього за 35 гривень на місяць.

Нагадаємо, вартість яких тарифів Vodafone зросте з 7 березня.