Київстар підвищить вартість найпопулярніших тарифів з 1 лютого

Київстар з 1 лютого підвищить вартість тарифів у двох популярних лінійках – Все разом та Київстар ТБ. Про це абонентів попередили через SMS-повідомлення. При цьому мобільний оператор запропонує альтернативні пакети послуг, які будуть не гіршими за попередні.

Київстар підвищить вартість найпопулярніших тарифів з 1 лютого: що абонентам запропонують взамін

Зокрема, Київстар додасть до діючих тарифних планів більше мобільного інтернету, хвилин на дзвінки, можливість відправляти SMS-повідомлення, а також більше Суперсил.

Для нових абонентів компанії буде недоступна можливість замовити тариф WOW ТБ. Ті абоненти, які вже підключені до цього тарифу, зможуть продовжити користуватися ним і далі.

Київстар поки що не оголосив нової вартості тарифів. Абонентів попередили, що всі деталі щодо умов та вартості тарифів будуть доступні на сайті компанії в розділі "Архів тарифів". Поки що там вказані поточні ціни.

Київстар підвищить вартість найпопулярніших тарифів з 1 лютого: що абонентам запропонують взамін

Залежно від обраного тарифу вартість місячного пакету послуг варіюватиметься від 300 до 450 грн. Перші три місяці після підключення вартість послуг традиційно буде нижчою. Якщо ж після оновлення тарифу абонент Київстар захоче перейти на інший, дешевший тариф, він це зможе зробити абсолютно безкоштовно.

Раніше Київстар, Vodafone та lifecell назвали свої найдешевші тарифи у 2023 році.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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Київстар підвищить вартість найпопулярніших тарифів з 1 лютогоКиївстар підвищить вартість найпопулярніших тарифів з 1 лютого
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