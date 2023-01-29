Київстар підвищить вартість найпопулярніших тарифів з 1 лютого

Київстар з 1 лютого підвищить вартість тарифів у двох популярних лінійках – Все разом та Київстар ТБ. Про це абонентів попередили через SMS-повідомлення. При цьому мобільний оператор запропонує альтернативні пакети послуг, які будуть не гіршими за попередні.

Зокрема, Київстар додасть до діючих тарифних планів більше мобільного інтернету, хвилин на дзвінки, можливість відправляти SMS-повідомлення, а також більше Суперсил.

Для нових абонентів компанії буде недоступна можливість замовити тариф WOW ТБ. Ті абоненти, які вже підключені до цього тарифу, зможуть продовжити користуватися ним і далі.

Київстар поки що не оголосив нової вартості тарифів. Абонентів попередили, що всі деталі щодо умов та вартості тарифів будуть доступні на сайті компанії в розділі "Архів тарифів". Поки що там вказані поточні ціни.

Залежно від обраного тарифу вартість місячного пакету послуг варіюватиметься від 300 до 450 грн. Перші три місяці після підключення вартість послуг традиційно буде нижчою. Якщо ж після оновлення тарифу абонент Київстар захоче перейти на інший, дешевший тариф, він це зможе зробити абсолютно безкоштовно.

Раніше Київстар, Vodafone та lifecell назвали свої найдешевші тарифи у 2023 році.