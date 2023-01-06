Київстар знизить тарифи для низки абонентів з 11 січня

Київстар з 1 січня підвищив вартість деяких тарифних планів для своїх абонентів. При цьому мобільний оператор пропонує доступні тарифи для українців, що перебувають за кордоном. Зокрема, з 11 січня у деяких країнах знизяться роумінгові тарифи Київстар.

Київстар знизить тарифи для низки абонентів: для кого подешевшають послуги оператора з 11 січня

Повідомляється, що у 2023 році Київстар продовжив дію послуги "Роумінг як вдома" для громадян, що перебувають в 27 країнах Європи. Також мобільний оператор домовився про підключення роумінгу абонентам в 12 екзотичних країнах світу. Це Маврикій, Мальдіви, Мадагаскар, Оман, Судан, Гайана, Ліберія, а також Ірак, Кабо-Верде, Кот-д’Івуар, Малі та Папуа-Нова Гвінея.

Стандартні тарифи на роумінг у цих країнах становитимуть 5 грн за хвилину розмови (пакет 5 хв/25 грн), 1 грн за мегабайт (пакет 50 Мб/50 грн) та 1 грн за SMS (пакет 25 SMS/25 грн).

Київстар знизить тарифи для низки абонентів: для кого подешевшають послуги оператора з 11 січня

Тариф для бізнес-клієнтів Київстар складатиме 4 грн за хвилину розмови (пакет 20 хв/80 грн), 0,4 грн за мегабайт (пакет 250 Мб/100 грн) та 1 грн за SMS (пакет 25 SMS/25 грн).

Крім того, для українців у вищезгаданих країнах діятимуть умови "Ідеального роумінгу" – 2 грн за хвилину розмов та 0,2 грн за кожен мегабайт інтернету.

Раніше повідомлялося, які послуги Київстар подорожчали з 1 січня 2023 року.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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Київстар знизить тарифи для низки абонентів з 11 січняКиївстар знизить тарифи для низки абонентів з 11 січня
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