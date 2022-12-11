Київстар подвоїв вартість денного тарифу

Мобільний оператор Київстар подвоїв вартість своїх послуг для абонентів передплати. Йдеться про тих абонентів, в яких настав термін оплати за тарифним планом, а вони не змогли вчасно його сплатити. У цьому випадку вони можуть тимчасово скористатися одноденним пакетом послуг. Щоправда, його вартість наразі становить не 10 гривень, як раніше, а цілих 20.

Київстар подвоїв вартість денного тарифу для абонентів передплати

Про це повідомив мобільний оператор на своєму сайті.

Багато абонентів, які користуються тарифами передплати, нерідко не встигають вчасно внести гроші на новий місяць. Це трапляється з двох причин: або забули, або просто наразі немає грошей, щоб сплатити за весь місяць наперед.

У такому разі вони можуть скористатися одноденним пакетом послуг. Раніше до цього пакету входили безлімітні дзвінки у своїй мережі, а також 100 Мб мобільного інтернету. Це коштувало 10 гривень на день. Проте наразі Київстар змінив і вартість, і обсяг послуг.

"У наш час 100 Мб на день – замало. Тому з 12 грудня в денному пакеті абоненти передплати отримуватимуть необмежені дзвінки всередині мережі та безлімітний інтернет на швидкості до 0,8 Мбіт/с (що достатньо для пошуку інформації онлайн та месенджерів) за 20 гривень/день", - пишуть у повідомленні компанії.

Київстар подвоїв вартість денного тарифу для абонентів передплати

При цьому, якщо абоненту не вистачає грошей навіть для оплати денного пакету послуг, він може скористатися більш скромною пропозицією і, природно, за скромнішу ціну: безлімітними дзвінками в мережі Київстар без виходу в інтернет лише за 5 гривень на день. А якщо немає і 5 гривень, а зателефонувати потрібно терміново, то дзвінок тарифікуватимуть по 0,5 гривні за одну хвилину зв'язку.

З 14 грудня також зміниться вартість пакета хвилин на номери інших операторів, який надається понад основний у тарифному плані. Такий пакет надають абоненту в тому випадку, якщо він використав усі хвилини у своєму тарифному плані і потребує додаткових. Таким чином, додаткові дзвінки на номери інших мобільних операторів, а також на стаціонарні телефони та CDMA-номери коштуватимуть по 5 гривень за трихвилинний пакет.

Окрім того, вже з 12 грудня вартість популярної послуги "Заплати за мене" становитиме 5 гривень для абонента, якого просять заплатити.

Нагадаємо, Київстар запустив новий вигідний тариф для пенсіонерів та людей з інвалідністю.


Марченко Любов, Тудей





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