Київстар подвоїв вартість денного тарифу

Мобільний оператор Київстар подвоїв вартість своїх послуг для абонентів передплати. Йдеться про тих абонентів, в яких настав термін оплати за тарифним планом, а вони не змогли вчасно його сплатити. У цьому випадку вони можуть тимчасово скористатися одноденним пакетом послуг. Щоправда, його вартість наразі становить не 10 гривень, як раніше, а цілих 20.

Про це повідомив мобільний оператор на своєму сайті.

Багато абонентів, які користуються тарифами передплати, нерідко не встигають вчасно внести гроші на новий місяць. Це трапляється з двох причин: або забули, або просто наразі немає грошей, щоб сплатити за весь місяць наперед.

У такому разі вони можуть скористатися одноденним пакетом послуг. Раніше до цього пакету входили безлімітні дзвінки у своїй мережі, а також 100 Мб мобільного інтернету. Це коштувало 10 гривень на день. Проте наразі Київстар змінив і вартість, і обсяг послуг.

"У наш час 100 Мб на день – замало. Тому з 12 грудня в денному пакеті абоненти передплати отримуватимуть необмежені дзвінки всередині мережі та безлімітний інтернет на швидкості до 0,8 Мбіт/с (що достатньо для пошуку інформації онлайн та месенджерів) за 20 гривень/день", - пишуть у повідомленні компанії.

При цьому, якщо абоненту не вистачає грошей навіть для оплати денного пакету послуг, він може скористатися більш скромною пропозицією і, природно, за скромнішу ціну: безлімітними дзвінками в мережі Київстар без виходу в інтернет лише за 5 гривень на день. А якщо немає і 5 гривень, а зателефонувати потрібно терміново, то дзвінок тарифікуватимуть по 0,5 гривні за одну хвилину зв'язку.

З 14 грудня також зміниться вартість пакета хвилин на номери інших операторів, який надається понад основний у тарифному плані. Такий пакет надають абоненту в тому випадку, якщо він використав усі хвилини у своєму тарифному плані і потребує додаткових. Таким чином, додаткові дзвінки на номери інших мобільних операторів, а також на стаціонарні телефони та CDMA-номери коштуватимуть по 5 гривень за трихвилинний пакет.

Окрім того, вже з 12 грудня вартість популярної послуги "Заплати за мене" становитиме 5 гривень для абонента, якого просять заплатити.

Нагадаємо, Київстар запустив новий вигідний тариф для пенсіонерів та людей з інвалідністю.