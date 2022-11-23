Vodafone підвищує вартість популярних тарифів з 25 листопада

Vodafone оголосив своїм абонентам про нове підвищення тарифів на мобільний зв'язок. Зокрема, з 25 листопада зросте вартість місячного пакету послуг у рамках тарифу Vodafone 4G Smart XS. Про це абонентів попереджають через SMS-повідомлення.

Vodafone підвищує вартість популярних тарифів: на скільки подорожчають послуги для абонентів з 25 листопада

Так, клієнти Vodafone платитимуть замість 55 гривень на місяць – 75 гривень. Тариф Vodafone 4G Smart XS зросте на 30% вже за 2 дні. При цьому збільшиться кількість послуг, що надаються українцяс. Замість 1 ГБ мобільного інтернету абоненти цього тарифу отримуватимуть 3 ГБ, замість 100 хвилин на розмови по Україні – 150 хвилин.

Vodafone пропонує новим абонентам заощадити 20% на оплаті тарифу та за перші 3 місяці після підключення платити лише 60 грн на місяць замість 75 грн.

Також зросте місячна вартість тарифів для абонентів лінійки Vodafone SuperNet: Vodafone SuperNet Turbo; Vodafone SuperNet Start; Vodafone SuperNet Pro; Vodafone SuperNet Unlimited.

Якщо зараз абоненти цих тарифів платять 125 грн на місяць, то з 25 листопада вартість зросте до 140 грн на місяць. При цьому збільшиться кількість гігабайт та хвилин у місячному пакеті.

Vodafone підвищує вартість популярних тарифів: на скільки подорожчають послуги для абонентів з 25 листопада

Vodafone просить усіх своїх абонентів до 25 листопада поповнити мобільний рахунок, щоб у разі підвищення їхнього тарифу місячна плата знялася коректно.

Раніше Vodafone попередив абонентів, які перебувають за кордоном, про заміну SIM-карток.


Лобанова Єлизавета, Тудей





Интересные новости
Київстар повідомив, як масовані ракетні обстріли вплинуть на мобільний зв'язок в УкраїніКиївстар повідомив, як масовані ракетні обстріли вплинуть на мобільний зв'язок в Україні
Оператор мобільного зв'язку не є важливим: як підключитися до національного роумінгу при збоях мережіОператор мобільного зв'язку не є важливим: як підключитися до національного роумінгу при збоях мережі
lifecell розповів абонентам, що буде з перерахунком вартості послуг за періоди, коли немає зв'язкуlifecell розповів абонентам, що буде з перерахунком вартості послуг за періоди, коли немає зв'язку
Київстар закриває два популярні тарифи і пропонує абонентам альтернативуКиївстар закриває два популярні тарифи і пропонує абонентам альтернативу
Дев’ять областей досі мають проблеми із зв'язкомДев’ять областей досі мають проблеми із зв'язком
Блок рекламы


Похожие новости
Vodafone попередив абонентів про заміну SIM-карт: кого стосується в першу чергуVodafone попередив абонентів про заміну SIM-карт: кого стосується в першу чергу
«Київстар» та «Vodafone Україна» розповіли про ситуацію зі зв'язком«Київстар» та «Vodafone Україна» розповіли про ситуацію зі зв'язком
Київстар попередив абонентів про нові тарифи з 11 листопадаКиївстар попередив абонентів про нові тарифи з 11 листопада
Vodafone назвав причини підвищення вартості місячних тарифівVodafone назвав причини підвищення вартості місячних тарифів
Київстар, lifecell та Vodafone повідомили, чому під час відключень електроенергії зникають мобільний зв'язок та інтернетКиївстар, lifecell та Vodafone повідомили, чому під час відключень електроенергії зникають мобільний зв'язок та інтернет
Київстар відключить популярну послугу з 1 листопада: абонентам повернуть грошіКиївстар відключить популярну послугу з 1 листопада: абонентам повернуть гроші
Київстар, Vodafone та lifecell показали найвигідніші тарифи мобільного зв'язкуКиївстар, Vodafone та lifecell показали найвигідніші тарифи мобільного зв'язку
Київстар продовжив терміни підключення до дешевих тарифівКиївстар продовжив терміни підключення до дешевих тарифів
Київстар продовжив терміни підключення до дешевих тарифівКиївстар продовжив терміни підключення до дешевих тарифів
Київстар, Vodafone та lifecell попередили про повідомлення, які надійдуть їхнім клієнтамКиївстар, Vodafone та lifecell попередили про повідомлення, які надійдуть їхнім клієнтам
Последние новости
Подгружаем последние новости