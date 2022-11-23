Vodafone підвищує вартість популярних тарифів з 25 листопада

Vodafone оголосив своїм абонентам про нове підвищення тарифів на мобільний зв'язок. Зокрема, з 25 листопада зросте вартість місячного пакету послуг у рамках тарифу Vodafone 4G Smart XS. Про це абонентів попереджають через SMS-повідомлення.

Так, клієнти Vodafone платитимуть замість 55 гривень на місяць – 75 гривень. Тариф Vodafone 4G Smart XS зросте на 30% вже за 2 дні. При цьому збільшиться кількість послуг, що надаються українцяс. Замість 1 ГБ мобільного інтернету абоненти цього тарифу отримуватимуть 3 ГБ, замість 100 хвилин на розмови по Україні – 150 хвилин.

Vodafone пропонує новим абонентам заощадити 20% на оплаті тарифу та за перші 3 місяці після підключення платити лише 60 грн на місяць замість 75 грн.

Також зросте місячна вартість тарифів для абонентів лінійки Vodafone SuperNet: Vodafone SuperNet Turbo; Vodafone SuperNet Start; Vodafone SuperNet Pro; Vodafone SuperNet Unlimited.

Якщо зараз абоненти цих тарифів платять 125 грн на місяць, то з 25 листопада вартість зросте до 140 грн на місяць. При цьому збільшиться кількість гігабайт та хвилин у місячному пакеті.

Vodafone просить усіх своїх абонентів до 25 листопада поповнити мобільний рахунок, щоб у разі підвищення їхнього тарифу місячна плата знялася коректно.

Раніше Vodafone попередив абонентів, які перебувають за кордоном, про заміну SIM-карток.