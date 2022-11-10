Київстар попередив абонентів про нові тарифи з 11 листопада

Київстар попередив абонентів про зміни у своїх найпопулярніших пакетах послуг. Як повідомили у прес-службі компанії, вже з 11 листопада 2022 року у абонентів з актуальними тарифами лінійки "ТВІЙ" та "ВСЕ РАЗОМ" з'являться нові можливості для дзвінків за кордон.

Київстар попередив абонентів про нові тарифи: які послуги будуть доступними з 11 листопада

Як зазначається, вже через 2 дні абоненти вищезазначених тарифів отримуватимуть більше хвилин на розмови з іншими операторами та за кордон. Також у абонентів Київстар з'явиться можливість телефонувати в Іспанію, Молдову та Румунію. Дзвінки у ці країни будуть доступні в наступних тарифах: "Твій Старт", "Твій вибір", "Твій Оптимум", "Твій Максимум", "Твій Безлім", "Смачний", "ВСЕ РАЗОМ Оптимум", "ВСЕ РАЗОМ Максимум", "ВСЕ РАЗОМ Оптимум+ТВ", "ВСЕ РАЗОМ Максимум+ТВ".

Крім того, з 11 листопада абонентам передплати Київстар буде доступне підключення до тарифів "ТВІЙ Старт", "ТВІЙ Вибір" та "ТВІЙ Оптимум".

Київстар попередив абонентів про нові тарифи: які послуги будуть доступними з 11 листопада

Також відомо, що з 1 листопада абоненти Київстар мають можливість підключити до свого основного тарифу Суперсилу від мережі супермаркетів "Сільпо" та отримувати у 15 разів більше балів на улюблені товари впродовж 14 днів у програмі лояльності "Власний рахунок".

Клієнти, які вже користуються Суперсилою у своєму тарифі від Київстар, можуть додатково підключити Суперсилу від "Сільпо" та користуватись обома відразу. Вибрати Суперсилу від "Сільпо" можна в додатку "Мій Київстар", зателефонувавши на короткий номер 500 або ввівши код *500*32#. Акція діятиме до 1 січня 2023 року.

Раніше Київстар пояснив абонентам, чому у них виникають труднощі з поповненням рахунку та доступом в інтернет.


Лобанова Єлизавета, Тудей





Интересные новости
Vodafone назвав причини підвищення вартості місячних тарифівVodafone назвав причини підвищення вартості місячних тарифів
Київстар пояснив абонентам, чому виникають труднощі з поповненням рахункуКиївстар пояснив абонентам, чому виникають труднощі з поповненням рахунку
Київстар відмовляється від розсилки SMS-повідомлень: абонентам запропонували альтернативуКиївстар відмовляється від розсилки SMS-повідомлень: абонентам запропонували альтернативу
Apple скорочує виробництво нових Iphone – BloombergApple скорочує виробництво нових Iphone – Bloomberg
Дипломи та шкільні атестати стануть доступними онлайн у «Дії»Дипломи та шкільні атестати стануть доступними онлайн у «Дії»
Блок рекламы


Похожие новости
Київстар пояснив абонентам, чому виникають труднощі з поповненням рахункуКиївстар пояснив абонентам, чому виникають труднощі з поповненням рахунку
Київстар відмовляється від розсилки SMS-повідомлень: абонентам запропонували альтернативуКиївстар відмовляється від розсилки SMS-повідомлень: абонентам запропонували альтернативу
Київстар, lifecell та Vodafone повідомили, чому під час відключень електроенергії зникають мобільний зв'язок та інтернетКиївстар, lifecell та Vodafone повідомили, чому під час відключень електроенергії зникають мобільний зв'язок та інтернет
Київстар відключить популярну послугу з 1 листопада: абонентам повернуть грошіКиївстар відключить популярну послугу з 1 листопада: абонентам повернуть гроші
Київстар продовжив українським біженцям безкоштовну послугу: пропозиція дійсна до кінця рокуКиївстар продовжив українським біженцям безкоштовну послугу: пропозиція дійсна до кінця року
Київстар змінив умови користування популярною послугоюКиївстар змінив умови користування популярною послугою
Київстар анонсував нові тарифи: як абоненти зможуть вдвічі заощадити на послугах зв'язкуКиївстар анонсував нові тарифи: як абоненти зможуть вдвічі заощадити на послугах зв'язку
Київстар, Vodafone та lifecell показали найвигідніші тарифи мобільного зв'язкуКиївстар, Vodafone та lifecell показали найвигідніші тарифи мобільного зв'язку
Київстар попередив абонентів про тимчасові перебої у мережіКиївстар попередив абонентів про тимчасові перебої у мережі
Київстар продовжив терміни підключення до дешевих тарифівКиївстар продовжив терміни підключення до дешевих тарифів
Последние новости
Подгружаем последние новости