Київстар попередив абонентів про нові тарифи з 11 листопада

Київстар попередив абонентів про зміни у своїх найпопулярніших пакетах послуг. Як повідомили у прес-службі компанії, вже з 11 листопада 2022 року у абонентів з актуальними тарифами лінійки "ТВІЙ" та "ВСЕ РАЗОМ" з'являться нові можливості для дзвінків за кордон.

Як зазначається, вже через 2 дні абоненти вищезазначених тарифів отримуватимуть більше хвилин на розмови з іншими операторами та за кордон. Також у абонентів Київстар з'явиться можливість телефонувати в Іспанію, Молдову та Румунію. Дзвінки у ці країни будуть доступні в наступних тарифах: "Твій Старт", "Твій вибір", "Твій Оптимум", "Твій Максимум", "Твій Безлім", "Смачний", "ВСЕ РАЗОМ Оптимум", "ВСЕ РАЗОМ Максимум", "ВСЕ РАЗОМ Оптимум+ТВ", "ВСЕ РАЗОМ Максимум+ТВ".

Крім того, з 11 листопада абонентам передплати Київстар буде доступне підключення до тарифів "ТВІЙ Старт", "ТВІЙ Вибір" та "ТВІЙ Оптимум".

Також відомо, що з 1 листопада абоненти Київстар мають можливість підключити до свого основного тарифу Суперсилу від мережі супермаркетів "Сільпо" та отримувати у 15 разів більше балів на улюблені товари впродовж 14 днів у програмі лояльності "Власний рахунок".

Клієнти, які вже користуються Суперсилою у своєму тарифі від Київстар, можуть додатково підключити Суперсилу від "Сільпо" та користуватись обома відразу. Вибрати Суперсилу від "Сільпо" можна в додатку "Мій Київстар", зателефонувавши на короткий номер 500 або ввівши код *500*32#. Акція діятиме до 1 січня 2023 року.

Раніше Київстар пояснив абонентам, чому у них виникають труднощі з поповненням рахунку та доступом в інтернет.