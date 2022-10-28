Київстар, lifecell та Vodafone повідомили, чому під час відключень електроенергії зникають мобільний зв'язок та інтернет

В Україні через масований обстріл російських окупантів спостерігаються проблеми в роботі енергетичних об'єктів. Владі доводиться вдаватися до віялових відключень світла. Жителі країни помітили, що в такі періоди зникають мобільний зв'язок та інтернет. Київстар, lifecell та Vodafone повідомили абонентів, чому спостерігаються перебої.

Київстар, lifecell та Vodafone повідомили, чому під час відключень електроенергії зникають мобільний зв'язок та інтернет

Оператори мобільного зв'язку пояснили, що намагаються стабілізувати її при відключеннях електроенергії, зокрема, за рахунок переведення обладнання на сонячні батареї. Однак це доступно не у всіх регіонах – компанії не встигають всюди доставити генератори. Українці також не можуть використовувати мобільний інтернет.

Зазначено, що обладнання мобільного зв'язку та інтернету залежить від електропостачання. Усі базові станції мають резервні джерела живлення – батареї вмикаються автоматично, коли зникає централізоване електроживлення. Вони можуть забезпечити роботу протягом 4-5 годин. Якщо живлення не з'являється, доводиться переходити на генератори.

Київстар, lifecell та Vodafone повідомили, чому під час відключень електроенергії зникають мобільний зв'язок та інтернет

Київстар має великий парк дизель-генераторів. Але якщо відключення електроенергії одночасно охоплює різні регіони, у абонентів виникають складнощі зі зв'язком. Справа в тому, що на доставку альтернативних елементів живлення одночасно до великої кількості базових станцій та технічних майданчиків потрібно багато часу.

Співробітники компанії намагаються виправляти ситуацію максимально оперативно. Звичний режим роботи телеком-мереж відновлюється відразу після стабілізації електропостачання.

"Нам досить складно забезпечити роботу всього обладнання на генераторах. Зазвичай перевага надається комутаторам та вузловим сайтам. Тобто загалом мережа працює, але періодично у різних населених пунктах виникають проблеми зі зв'язком", - зазначили в lifecell.

Київстар, lifecell та Vodafone повідомили, чому під час відключень електроенергії зникають мобільний зв'язок та інтернет

Представники Vodafone уточнили, що при зникненні напруги домашній Wi-Fi вимикається та всі абоненти переходять на мобільний інтернет. На мобільну мережу спостерігається надто велике навантаження, що знижує швидкість мобільного інтернету у всіх користувачів.

У Vodafone дали кілька порад, як українці можуть знизити навантаження на мережу. Для цього потрібно:

  • вимкнути автозавантаження медіа у месенджерах;
  • при відключенні електроенергії не використовувати програми, які споживають великий обсяг трафіку або встановити низьку якість відео.

Нагадаємо, хто і чому запропонував запровадити в Україні "драконівський" тариф на електроенергію.


Ловіцька Леся, Тудей





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