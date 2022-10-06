Київстар змінив умови користування популярною послугою

Київстар змінив умови надання послуги "Екстра гроші" для своїх абонентів. Починаючи з 3 жовтня, абонентам мобільного оператора збільшать суму грошей, яку вони можуть замовити на свій мобільний рахунок поки не поповнять його.

Зокрема, раніше Київстпр надавав абонентам від 15 до 300 грн на рахунок, які після поповнення забирав назад. Наразі суму позики обиратиме сам мобільний оператор на підставі таких параметрів, як термін експлуатації SIM-картки, активність у мережі, середня сума поповнення, тошо. У багатьох абонентів гранична сума позики тепер складатиме понад 300 грн.

Щоб отримати на мобільний рахунок гроші, потрібно надіслати запит на номер *117#. Абонентам доступна можливість вибору конкретної суми, але сам мобільний оператор також запропонує максимальну суму конкретному абоненту. У запиті *117*Y#, Y — це сума, яку запитує абонент.

Замовити "Екста гроші" можна й у додатку "Мій Київстар". Послуга доступна й у роумінгу (за запитом *117#).

При поповненні рахунку на суму до 20 грн Київстар комісію не знімає. При поповненні, наприклад, на 75 грн - комісія складе 25 грн, на 125 грн - 40 грн, на 300 грн - 100 грн. Після поповнення рахунку абонентом мобільний оператор повертає лише суму поповнення (без комісії).

Нагадаємо, з 29 вересня мобільний оператор Київстар запустив нові вигідні тарифи для своїх абонентів.