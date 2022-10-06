Відбиток пальця на смартфоні як пароль: у чому небезпека

Сучасні смартфони оснащені різними рівнями біометричної аутентифікації, у тому числі сканером відбитка пальця, Face ID, голосовими командами, цифровими PIN-кодами тощо. Найпростіше для багатьох користувачів прикласти палець у відповідному місці екрана та розблокувати гаджет. Однак, цей спосіб не є найбезпечнішим.

Як захистити свій смартфон

За словами експертів, зловмисники можуть легко скопіювати ваш відбиток пальця та створити "зліпок" на полімерній основі. І для цього їм не обов'язково мати доступ до ваших пальців. З легкістю можна скористатися відбитком, наприклад зі склянки.

Не рідкісні випадки й розблокування шахраями крадених смартфонів з використанням "чужих" відбитків.

Все ще залежить від того, який у вас пристрій, точніше, наскільки він надійний. Більшість сучасних виробників, таких як Apple , Google або Samsung, зберігають відбиток користувача локально, і він не потрапить до інтернету. Таким чином дані користувачів надійно захищені.

Таким чином, при використанні відбитка для входу в обліковий запис на смартфоні програма отримує лише цифровий ключ, а не біометричні дані.

Найбезпечніший і надійніший спосіб блокування смартфона – це складний пароль, вважають експерти. Це може здаватися старомодним вводити цифри, коли можна просто одним поглядом розблокувати гаджет, але це безпечніше.

Раніше повідомлялося, у чому небезпека для користувачів класти смартфон екраном нагору.