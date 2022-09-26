Київстар попередив абонентів про тимчасові перебої у мережі

Київстар попередив своїх абонентів, що у період з 30 вересня по 5 жовтня вони можуть зіткнутися з деякими незручностями. Зв'язок та інтернет мають працювати без перебоїв, а от деякі додаткові послуги мобільного оператора будуть недоступні.

Київстар попередив абонентів про тимчасові перебої: коли знову запрацюють усі послуги

Причина в тому, що Київстар завершує масштабне планове оновлення систем та їх налаштувань. Тому, у цей час у всіх абонентів оператора, незалежно від форм обслуговування, працюватимуть всі основні послуги зв’язку, але можливі тимчасові обмеження в роботі деяких сервісів.

Наприклад, тимчасово можуть не прийматися заявки на підключення або відключення послуг, може не працювати послуга перенесення номеру, перехід на інший тарифний план, перевірка рахунку, тощо.

Київстар попередив абонентів про тимчасові перебої: коли знову запрацюють усі послуги

Подавати заявку на перенесення номера в мережу іншого оператора (MNP) абоненти можуть до 22:00, 29 вересня. Потім ця послуга кілька днів не працюватиме.

Щодо поповнення рахунку, то Київстар попередив, що без обмежень абоненти зможуть покласти гроші собі на рахунок до 22:00, 30 вересня. Ще є час заздалегідь поповнити собі рахунки, щоб потім не виникало проблем і не було скарг на оператора.

Більшість сервісів Київстар повноцінно запрацюють з 3 жовтня, але лише з 5 жовтня знову будуть доступні усі послуги.

Раніше повідомлялося, що Київстар продовжив терміни підключення до дешевих тарифів ще на рік.


Лобанова Єлизавета, Тудей





Интересные новости
Київстар продовжив терміни підключення до дешевих тарифівКиївстар продовжив терміни підключення до дешевих тарифів
Київстар попередив абонентів про тимчасові перебої у мережіКиївстар попередив абонентів про тимчасові перебої у мережі
Apple оновила iOS 16 після скарг користувачівApple оновила iOS 16 після скарг користувачів
В Україні вже можна передзамовити iPhone 14: огляд цінВ Україні вже можна передзамовити iPhone 14: огляд цін
ДСНС завершила тестування нової системи сповіщень про загрози для життяДСНС завершила тестування нової системи сповіщень про загрози для життя
Блок рекламы


Похожие новости
Київстар продовжив терміни підключення до дешевих тарифівКиївстар продовжив терміни підключення до дешевих тарифів
А в чому різниця? Соцмережі вибухнули фотожабами на новий iPhoneА в чому різниця? Соцмережі вибухнули фотожабами на новий iPhone
Київстар продовжив терміни підключення до дешевих тарифівКиївстар продовжив терміни підключення до дешевих тарифів
Київстар, Vodafone та lifecell попередили про повідомлення, які надійдуть їхнім клієнтамКиївстар, Vodafone та lifecell попередили про повідомлення, які надійдуть їхнім клієнтам
Київстар підготував подарунок для абонентів до Дня НезалежностіКиївстар підготував подарунок для абонентів до Дня Незалежності
Vodafone вдвічі знизив тарифи для бізнесу: Київстар і lifecell поки не відповілиVodafone вдвічі знизив тарифи для бізнесу: Київстар і lifecell поки не відповіли
Київстар заявив про закриття тарифів фіксованого зв'язкуКиївстар заявив про закриття тарифів фіксованого зв'язку
Київстар, Vodafone, lifecell запропонували українцям найдешевші тарифи: які умовиКиївстар, Vodafone, lifecell запропонували українцям найдешевші тарифи: які умови
Київстар, Vodafone та lifecell попередили українців про заміну SIM-картКиївстар, Vodafone та lifecell попередили українців про заміну SIM-карт
Київстар попередив абонентів про зміну SIM-картКиївстар попередив абонентів про зміну SIM-карт
Последние новости
Подгружаем последние новости