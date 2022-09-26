Київстар попередив абонентів про тимчасові перебої у мережі

Київстар попередив своїх абонентів, що у період з 30 вересня по 5 жовтня вони можуть зіткнутися з деякими незручностями. Зв'язок та інтернет мають працювати без перебоїв, а от деякі додаткові послуги мобільного оператора будуть недоступні.

Причина в тому, що Київстар завершує масштабне планове оновлення систем та їх налаштувань. Тому, у цей час у всіх абонентів оператора, незалежно від форм обслуговування, працюватимуть всі основні послуги зв’язку, але можливі тимчасові обмеження в роботі деяких сервісів.

Наприклад, тимчасово можуть не прийматися заявки на підключення або відключення послуг, може не працювати послуга перенесення номеру, перехід на інший тарифний план, перевірка рахунку, тощо.

Подавати заявку на перенесення номера в мережу іншого оператора (MNP) абоненти можуть до 22:00, 29 вересня. Потім ця послуга кілька днів не працюватиме.

Щодо поповнення рахунку, то Київстар попередив, що без обмежень абоненти зможуть покласти гроші собі на рахунок до 22:00, 30 вересня. Ще є час заздалегідь поповнити собі рахунки, щоб потім не виникало проблем і не було скарг на оператора.

Більшість сервісів Київстар повноцінно запрацюють з 3 жовтня, але лише з 5 жовтня знову будуть доступні усі послуги.

Раніше повідомлялося, що Київстар продовжив терміни підключення до дешевих тарифів ще на рік.