Київстар продовжив терміни підключення до дешевих тарифів

Київстар продовжив дію акції "Легкий старт", яка дозволяє абонентам підключити вигідні тарифи за низькою ціною. Зокрема, за тарифи "Все разом Оптимум" та "Все разом Максимум" можна платити всього 200 грн на місяць. У абонентів є час до 31 серпня 2023 року.

Ці тарифи коштують 250 та 350 грн відповідно, проте за умовами акції, абоненти зараз можуть підключити їх всього за 200 грн, що дозволить суттєво зекономити, якщо порахувати річні витрати на зв'язок.

Скористатись пропозицією від Київстар зможуть нові абоненти, які придбають тарифні плани "Все разом Оптимум" або "Все разом Максимум". Для старих абонентів цих тарифів акція не дія.

У абонентів, які хочуть користуватися безлімітним інтернетом, телебаченням і мобільним зв'язком від Київстар, зараз є прекрасна можливість приєднатися до мобільного оператора. Можна підключити одразу не усі послуги, а обрані, і від цього вартість тарифу зменшиться. Якщо абонент відмовляється від послуги, якою не користується, то він платить менше.

Щоб підключититися до акції "Легкий старт" від Київстар, потрібно зайти у мобільний додаток "Мій Київстар" на своєму смартфоні, або на сайт мобільного оператора.

Також відомо, що Київстар продовжив послугу "Екстра гроші", що дозволяє абонентам, які не можуть поповнити свій рахунок зараз, замовити суму від 15 до 300 грн, а після поповнення рахунку повернути мобільному оператору гроші. Крім того, з 29 вересня 2022 року робота послуги буде вдосконалена. При розрахунку максимальної доступної для замовлення суми будуть враховувати такі параметри, як сума поповнень рахунку за останні 6 місяців, кількість днів з моменту активації SIM-карти, активність абонента в мережі, кількість отриманих коштів в рамках послуги за останній рік та інші фактори.

Нагадаємо, Київстар продовжив дію акції "Щасливий день" до кінця вересня. Акція доступна для підключення всім абонентам передоплати.