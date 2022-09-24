Apple оновила iOS 16 після скарг користувачів

Компанія Apple випустила оновлення своєї операційної системи iOS 16. Як повідомляє GSM Arena, це сталося раніше, ніж планувалося, через скарги користувачів.

Так користувачі зіткнулися з несподіваним багом. При відкритті камери в додатках сторонніх розробників вона починала посмикуватися. Деякі користувачі також скаржилися на гучний «скрегіт» камери при відкритті програм, розроблених не Apple , а також на те, що камера ставала нестабільною в них.