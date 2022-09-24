Apple оновила iOS 16 після скарг користувачів

При відкритті камери в сторонніх програмах вона починала посмикуватися, інформує ZN.ua.

Apple оновила iOS 16 після скарг користувачів
Apple виправила помилки в iOS 16
© Apple

Компанія Apple випустила оновлення своєї операційної системи iOS 16. Як повідомляє GSM Arena, це сталося раніше, ніж планувалося, через скарги користувачів.

Так користувачі зіткнулися з несподіваним багом. При відкритті камери в додатках сторонніх розробників вона починала посмикуватися. Деякі користувачі також скаржилися на гучний «скрегіт» камери при відкритті програм, розроблених не Apple, а також на те, що камера ставала нестабільною в них.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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