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2022-09-24
Apple оновила iOS 16 після скарг користувачів
При відкритті камери в сторонніх програмах вона починала посмикуватися, інформує
Компанія Apple випустила оновлення своєї операційної системи iOS 16. Як
Так користувачі зіткнулися з несподіваним багом. При відкритті камери в додатках сторонніх розробників вона починала посмикуватися. Деякі користувачі також скаржилися на гучний «скрегіт» камери при відкритті програм, розроблених не Apple, а також на те, що камера ставала нестабільною в них.
Фаїна Вауліна, ZN.ua