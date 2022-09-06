Київстар продовжив терміни підключення до дешевих тарифів

Київстар продовжив дію акції "Легкий старт" для своїх абонентів. Зокрема, абоненти мобільного оператора можуть платити за користування тарифами "Все разом Оптимум" та "Все разом Максимум" всього 200 грн на місяць.

Київстар продовжив терміни підключення до дешевих тарифів: як абоненти можуть заощадити на дзвінках

В звичайний умовах тарифна плата складає 250 і 350 грн. Але зараз абоненти Київстар мають можливість зекономити та підключити тарифи по зниженій ціні.

Мобільний оператор 5 вересня повідомив, що акційна пропозиція буде продовжена до 31 серпня 2023 року. Щоб стати учасником пропозиції потрібно бути новим абонентом Київстар та придбати тарифні плани "Все разом Оптимум" або "Все разом Максимум".

Київстар продовжив терміни підключення до дешевих тарифів: як абоненти можуть заощадити на дзвінках

У ці тарифні плани входить безлімітний домашній інтернет, послуга телебачення та мобільний зв'язок. При бажанні абонент може відмовитися від однієї з послуг, і тоді абонентська плата стане меншою.

Щоб підключититися до акції "Легкий старт" від Київстар, потрібно зайти у мобільний додаток "Мій Київстар" на своєму смартфоні, або на сайт мобільного оператора.

Також відомо, що Київстар продовжив дію акції "Щасливий день" до кінця вересня. Акція доступна для підключення всім абонентам передоплати. Пропозиція дозволяє до 30 вересня включно використовувати безлімітний мобільний інтернет та телефонувати в мережі оператора безкоштовно протягом одного дня.

Нагадаємо, Київстар, Vodafone та lifecell зробили важливе попередження своїм клієнтам.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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