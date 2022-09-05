Київстар, Vodafone та lifecell попередили про повідомлення, які надійдуть їхнім клієнтам

Найбільші українські мобільні оператори, Київстар, Vodafone та lifecell, попередили про повідомлення, які надходитимуть на мобільні телефони їхніх клінетів. Людей попереджатимуть про надзвичайні ситуації. Однак панікувати при цьому не варто.

Київстар, Vodafone та lifecell зробили важливе попередження: вже незабаром абоненти отримають повідомлення

Просто Держслужба з надзвичайних ситуацій тестуватиме нову систему оповіщення населення. Повідомлення про надзвичайні ситуації надходитимуть абонентам Київстар, Vodafone та lifecell на мобільні телефони, інформує ДСНС.

Оповіщення надходитимуть у тестовому режимі з використанням нової технології Cell_Broadcast.

"Нова система оперативного інформування буде працювати завдяки технології Cell Broadcast, яка має значні переваги над SMS-інформуванням: швидше отримання повідомлень, гнучкість у виборі локацій для інформування, наявність звукового сигналу, навіть якщо звук на смартфоні вимкнено", - йдеться у повідомленні.

Київстар, Vodafone та lifecell зробили важливе попередження: вже незабаром абоненти отримають повідомлення

Абоненти Київстар, Vodafone та lifecell отримуватимуть тестові повідомлення з 7 вересня по 10. Систему випробуватимуть одразу у 18 регіонах: Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Київській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській , Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях, а також у місті Київ.

Щоби не налякати тих, хто залишиться "не в темі", ДСНС обіцяє не розсилати повідомлень шокуючого характеру. Всім надходитиме інформація одного змісту: "ДСНС України. Тестування системи інформування населення".

Нагадаємо, оператори Київстар, Vodafone, lifecell та Lycamobile нещодавно представили у своїх лінійках дешеві тарифні плани, розроблені спеціально на час війни. Ці тарифні плани дозволять абонентам мобільних операторів за мінімальної витрати коштів завжди залишатися на зв'язку.


Марченко Любов, Тудей





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