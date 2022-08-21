Київстар підготував подарунок для абонентів до Дня Незалежності

Компанія Київстар підготувала для абонентів приємний сюрприз. Він приурочений до Дня Незалежності, що відзначається 24 серпня. Клієнти матимуть змогу скористатися подарунком протягом доби.

У прес-службі Київстару у Facebook повідомили, що національний мобільний оператор подарує у День Незалежності доступ до всього контенту у додатку Київстар ТБ. У розпорядженні мільйонів українців – 20 тисяч фільмів та серіалів, а також понад 290 телеканалів.

Абоненти можуть скористатися презентом без плати за трафік з мобільного. Період дії пропозиції – протягом 24 серпня. Вона не поширюється на зміст вкладки "Покупка".

"Проведіть День Незалежності України з тими, кого більше любите, за переглядом крутих фільмів, що хочеться переглядати навіть всоте. Щоб у вас булатака можливість, тільки до свята ми даруємо вам доступ до всього контенту у додатку Київстар ТБ", - зазначили представники компанії.

Абонентам порадили завантажувати додаток Київстар ТБ та готувати перелік картини, якими можна насолоджуватися у теплому колі близьких людей. Співробітники мобільного оператора нагадали, що кожна щаслива мить спрямовує Україну назустріч перемозі над рашистами.

Раніше повідомлялося, що Київстар ТБ та Нова пошта у період з 15 серпня по 15 вересня проводять спільну акцію "Подарунок" за посилку до поштомату. Можна надсилати та отримувати посилки на поштоматах та без додаткової оплати отримувати промокод на 30 днів повного доступу до Київстару ТБ.

Через 30 днів промодоступу абонентів автоматично переведуть на стандартні умови послуги Київстар ТВ пакету Сімейний. Послуга коштує 150 грн/місяць, гроші знімаються з мобільного рахунку.

Нещодавно Київстар запропонував українцям ще одну можливість заощадити.