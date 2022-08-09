Українці можуть отримати у "Дії" довідку про доходи

Українці тепер зможуть отримати у "Дії" ще один корисний документ – довідку про доходи. Вона потрібна для оформлення житлової субсидії, отримання кредитів або віз для в'їзду в інші країни.

Тепер оформити документ можна онлайн та в короткі терміни. Для цього не потрібно кудись іти та висиджувати чергу.

Замовити довідку про доходи можна на порталі "Дія" громадянам, яким виповнилося 18 років. Для цього потрібно авторизуватися в "Дії", зайти в розділ "Довідка про доходи", вибрати період, інформація за який вам потрібно (півроку, рік), та натиснути кнопку "Готово".

Запит на довідку буде надіслано, і його статус можна буде переглянути на порталі. Коли довідка про доходи буде готова, на електронну пошту одержувача надійде повідомлення.

Завантажити готову довідку про доходи можна у розділі "Документи" в особистому кабінеті "Дії". Вона там зберігатиметься, тому будь-якої миті можна буде зайти на портал і роздрукувати документ.

На порталі "Дія" українці також можуть замовити свідоцтво про народження, шлюб, смерть або розірвання шлюбу. Раніше для отримання цих документів необхідно було двічі ходити до органу запису актів цивільного стану (ЗАГС), а тепер все робиться, не виходячи з дому.

Раніше повідомлялося, що іпотеку на житло в рамках програми "Доступна іпотека" також можна буде оформити у "Дії".