Інтернет на смартфоні: чому потрібно вимикати на ніч

Багато користувачів ніколи не відключають мобільний інтернет на своїх пристроях, а дарма. Адже така звичка може спричинити деякі проблеми зі смартфоном. Експерти розповіли, навіщо потрібно відключати функцію "Передача даних" не лише при перемиканні на Wi-Fi, а й на ніч.

По-перше, мобільний інтернет – це один із головних "пожирачів" зарядки на смартфоні. Якщо постійно користуватися ним, то батарея сідатиме набагато швидше, що може призвести до того, що в найвідповідальніший момент у вас просто вимкнеться телефон.

Чому ж сідає батарея? Справа в тому, що окрім повідомлень із соцмереж, при включеному мобільному інтернеті, навіть коли телефоном не користуються, відбуваються оновлення програмного забезпечення і деякі програми продовжують працювати у фоновому режимі та надсилають свої дані на сервер.

Таким чином, іноді користувач не розуміє, куди зникає трафік, особливо вночі, а він йде саме на оновлення. Саме тому, щоб смартфон був підключеним до Wi-Fi, тоді вам не потрібно буде стежити за витраченим трафіком. А якщо вам інтернет не потрібний, тоді і Wi-Fi, і функцію "Передача даних" потрібно відключати, особливо на ніч.

Раніше повідомлялося, як перевірити стан батареї смартфона, щоб знати, чи потрібно її змінювати.