Київстар, Vodafone та lifecell попередили українців про заміну SIM-карт

SIM-карти на смартфонах потрібно періодично змінювати. Не всі абоненти про це знають, але мобільні оператори в Україні вирішили нагадати, як часто потрібно замінювати "сімки", і кому це потрібно робити.

Процедура заміни SIM-карти досить проста і абсолютно безкоштовна у всіх мобільних операторів. Для цього потрібно звернутися в один із магазинів Київстар, Vodafone чи lifecell.

Як відомо, на SIM-карті зберігається список контактів абонента. Роками SIM-карту можна не змінювати, але як будь-який інший елемент пристрою, SIM-карта має певний ресурс і через певний проміжок часу стає непридатною. Коли саме це відбудеться, ніхто точно не знає. Але, як правило, це відбувається у самий невідповідний момент, і власник телефону залишається без зв’язку. Тому експерти радять замінювати SIM-карту раз на п'ять років.

При заміні SIM-карти телефонний номер переноситься на нову карту. Якщо у телефонного номера є прив’язка до фінансового рахунку, іноді можуть виникнути проблеми. У такому випадку необхідно звернутися до вашого банку.

Є певні ознаки, за якими можна визначити необхідність заміни старої SIM-карти на нову:

На смартфоні часто пропадає мережа.

Обривання розмови та пропадання інтернету.

Перемикання телефону на 2G та 3G при хорошому сигналі 4G у вашому регіоні.

У більшості сучасних смартфонах є цифрова сим карта еSIM. У такому випадку можна переключити пристрій на нього, звернувшись до мобільного оператора. Такі карти мають необмежений ресурс і незабаром повністю замінять фізичні сім-карти.

Нагадаємо, як можна продовжити заряд смартфона, при цьому зберігши аккумулятор.