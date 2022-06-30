Київстар попередив абонентів про зміну SIM-карт

Київстар попередив своїх абонентів, що їм доведеться змінити старі SIM-карти на нові. Це стосується мешканців 19 областей України, де мобільний оператор розширив мережу 4G-інтернету, і тепер хоче, щоб усі місцеві жителі могли відчути на собі покращений зв'язок.

Київстар витрачає багато ресурсів та коштів на відновлення пошкодженого обладнання та збільшує свою мережу навіть під час війни.

На території України наразі розташовано 3000 базових станцій мобільного оператора. Гарний зв’язок Київстар забезпечує навіть в найменших селищах. Загалом зв’язок було покращена в таких областях: Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Одеській, Полтавській, Сумській та в інших областях України. Саме тому жителів цих регіонів Київстар просить змінити свої SIM-карти на нові, які підтримують 4G.

Отримати нову SIM-карту можна у будь-якому магазині мобільного оператора Київстар. Послуга заміни безкоштовна. Ваш номер та всі контактні дані буде збережено на смартфоні. Так само зберігаються усі прікріплені за номером послуги.

Щоб замінити SIM-карту на USIM не потрібно мати при собі паспорт. Оформлюючи заявку, працівник магазину надішле на номер абонента тимчасовий пароль, щоб підтвердити заміну SIM-карти.

Нагадаємо, з 21 червня Київстар запропонував своїм абонентам підключити три нові послуги.